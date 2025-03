TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

3 min 14 s

L'humeur de Linda : l'écriture va disparaître, et alors ?

Par TV5MONDE LINDA GIGUERE

L'écriture va disparaître, prophétise le magazine Futur. C'est pourtant ce que disent les experts, après 6000 ans d'écriture, c'est la voix qui s'apprête à occuper l'espace et les conversations : adieu les lettres et les livres papiers, bonjour les podcasts et vocaux.