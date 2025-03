TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 14 s

L'incroyable vie de Daniel Cordier, espion et marchand d'art

Par TV5MONDE FLORENT CREBESSEGUES

Qui était Daniel Cordier ? Jeune adolescent français engagé dans l'extrême-droite et antisémite, Cordier part à Londres rejoindre la résistance, révolté par la demande du maréchal Pétain de poser les armes face aux Allemands. Il finit initié à l'art moderne et contemporain par Jean Moulin. A la fin de la guerre, il devient l'un des plus grands collectionneurs et marchands d'art existant.