"Murmuration" : tendre la main aux migrants à travers la réalité virtuelle

La productrice et réalisatrice Patricia Bergeron dévoile "Murmuration" une expérience immersive interactive en réalité virtuelle, dans laquelle on accompagne Kanope, un jeune Nigérian parti sur la route de l'Europe. Inspirée de récits réels, la narration est racontée par des migrants mineurs arrivés en Sicile entre 2015 et 2020. Murmuration a été présenté dans le cadre de la 41ème édition du Festival Vues d'Afrique à Montréal.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 11 avril 2025.