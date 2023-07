Musique : avec "Hôtel Karavan", La Caravane Passe fête ses 20 ans !

Chansons à textes et influences tsiganes et nomades, c'est un voyage musical et festif que l'on vous propose en compagnie de Toma Feterman, chanteur et l'un des fondateurs du groupe français "La Caravane Passe" qui fête ses 20 ans cette année.