3 min 42 s

Musique : le concert Solidarité Congo a fait le plein

Par TV5MONDE BENJAMIN BERAUD, Lola Collombat

Malgré les polémiques, le concert Solidarité Congo réunissant les plus grands noms congolais de la musique s'est tenu hier à Paris à guichet fermé, devant 11 000 spectateurs conquis et acquis à la cause des victimes du Nord et Sud-Kivu.