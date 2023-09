Musique : Sidiki Diabaté veut enflammer l'Accor Arena en novembre

Certains considèrent qu'il est l'artiste le plus brillant et populaire de sa génération. Sidiki Diabaté donnera un concert exceptionnel le 17 novembre à l'Accor Arena de Paris. Et à la fin du mois prochain son nouvel album sera disponible. Avant un concert exceptionnel le 17 novembre à Paris et la sortie, fin octobre, de son nouvel album, l'artiste malien Sidiki Diabaté est passé par TV5Monde.