Nuits d'Afrique avec Jean Jean Roosevelt depuis Montréal

Direction Montréal avec la 38ème édition du Festival International Nuits d'Afrique, plus grand événement mondial consacré aux musiques et aux cultures d'Afrique, des Antilles et d'Amérique du Sud. Aux côtés de notre envoyé spécial Nicolas George, le chanteur haïtien Jean Jean Roosevelt qui sera sur la grande scène ce soir !