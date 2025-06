Peinture : l'artiste ghanéen Gideon Appah expose à Paris

Il est à l'affiche de l'exposition collective "corps et âmes" à la Bourse du commerce à Paris. L'artiste ghanéen Gideon Appah s'est aussi installé pour quelques jours dans un espace temporaire parisien, "la Gallery 1957" qui le représente à Accra et à Londres, l'occasion de découvrir son univers et ses ?uvres au chromatisme intense.