7 min 49 s

Pierre & Gilles, le duo indémodable

Par TV5MONDE MOHAMED KACI

Depuis plus de 40 ans, ils réalisent des portraits oniriques à la frontière entre peinture et photographie. Entretien avec le duo Pierre et Gilles qui présentent leur nouvelle exposition "Nuit électrique" à la Galerie Templon à Paris jusqu'au 19 octobre 2024