"Portfolio" : une nouvelle revue consacrée aux arts plastiques

« Portfolio », c’est une nouvelle revue destinée aux arts visuels. Le premier numéro donne notamment la parole à l'auteur de BD et réalisateur Enki Bilal, et à l'artiste de rue et mosaïste Invader. Rencontre avec son rédacteur en chef Adrien Rivierre.