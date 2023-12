"Prophétique" : les divas trans d'Abidjan sur la scène parisienne

Du twerk, du breakdance, du coupé-décalé et du voguing. À l’occasion du Festival d’Automne à Paris la pièce Prophétique de la chorégraphe ivoirienne, Nadia Beugré, est jouée au Centre Pompidou. Sur le devant de la scène, de artistes trans et non-binaires venus en partie d’Abidjan, et qui revendiquent leur droit à vivre leurs identités en toute liberté.