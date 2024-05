Robert Charlebois : "Je suis un bon compromis entre Maurice Chevalier et Elvis"

Depuis plus de 50 ans, Robert Charlebois, l'un des artistes québécois les plus célèbres, allie chanson française et rock américain. De passage à Paris, où il est en concert au Théâtre Bobino (du 29 mai au 9 juin), Charlebois nous reçoit dans son pied-à-terre face à la Tour Eiffel. Et il s'insurge contre l'aplaventrisme des Français face aux Américains, qui privilégient, notamment au cinéma, les chansons en anglais, plutôt qu'en français.