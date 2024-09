"Russians at War", un documentaire qui créé la polémique

Le documentaire franco-canadien "Russians at War" a été présenté à la Mostra de Venise. La jeune réalisatrice russe Anastasia Trofimova a suivi pendant 7 mois des soldats russes, sans avoir eu l'autorisation du ministère de la Défense russe. Elle montre des femmes et des hommes démoralisés et se demandant quel sens à la guerre contre l'Ukraine. Le film, profondément pacifiste, sera projeté au Canada, au festival de Toronto le 13 septembre mais il fait face à une forte campagne de dénigrement de la part des Ukrainiens.