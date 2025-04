Samira El Mouzghibati : "Les Miennes" est un film né à la suite de ma maternité"

Dans son film "Les Miennes", sacré meilleur documentaire aux Magritte du cinéma en Belgique au début de l'année, la réalisatrice Samira El Mouzghibati filme sa mère et ses quatre sœurs, entre la région du Rif au Maroc, d’où sa famille est originaire, et Bruxelles, la ville où elle a grandi. Le film sera projeté le 12 avril 2025 dans le cadre du Panorama des Cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, au cinéma Le Luxy à Ivry-sur-Seine, près de Paris.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 4 avril 2025.