Sélim Nassib : "La rue Rizkallah à Beyrouth, c'est toute l'histoire du Liban"

L'écrivain et journaliste Sélim Nassib publie un roman graphique "Le génie de Beyrouth" (Dessins signés Lena Merhej) aux éditions Dargaud. À travers son personnage principal, la rue Rizkallah, il raconte la diversité, le vivre ensemble et les fractures du Liban. Quand la guerre civile éclate, tout semble à refaire, mais le génie veille et l'espoir ne quitte pas le cœur des Libanais.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 21 février 2025.