Soraya Nefissi : "One Night In Algeria" c'est une vraie fête familiale"

Du raï au chaabi, en passant par le blues touareg ou la pop urbaine, le meilleur des cultures algériennes est à l’honneur à l'occasion de "One Night in Algeria". Soraya Nefissi, productrice de cet événement nous donne un avant-goût de cette soirée trait d’union entre la France et le Maghreb et nous parle de ses projets pour l’Afrique subsaharienne, le Liban et l’Égypte. "One Night In Algeria" est à l'affiche de l'Olympia, à Paris, le 20 avril 2025.