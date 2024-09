TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Street art : C215 s'expose à Carpentras

Par Nicolas George

Nouvelle exposition du célèbre pochoiriste et artiste de rue français C215. L'exposition se tient en intérieur et en extérieur dans la ville de Carpentras. Objectif : faire entrer l'art urbain au musée et faire sortir le musée en ville.