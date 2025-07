TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

Street art : exposition Levalet à Paris

Par TV5MONDE

Levalet, poète du graphisme, fait parler les murs et sourire les passants. L'artiste détourne l'espace urbain avec humour et tendresse. Il expose en ce moment et durant tout cet été sur la péniche Fluctuart à Paris.