"Sun and Sea" un opéra performance ode à la terre

Pour son programme d'ouverture, le Festival d'Automne à Paris propose un "opera performance" comme une ode à la planète en danger. Sur le sable d'une plage parfaitement reconstituée, on y chante la vie moderne, la surconsommation et le changement climatique. "Sun and Sea" est signée de trois artistes lituaniennes : Rugilé Barzdziukaité, Vaiva Grainyté et Lina Lapelyté.