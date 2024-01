Théâtre : comment développer les équipements culturels sur le continent

Comment repenser la culture et les lieux qui y sont consacrés en Afrique ? Le metteur en scène Vincent Manbachaka, conseiller Afrique du théâtre de la ville de Paris et fondateur de l'espace Linga Téré a des idées sur la question. Comment faciliter la circulation des artistes africains, notamment ceux provenant du Mali, du Burkina Faso et du Niger, alors que la France a rompu ses liens diplomatiques avec ces pays ?