Tony Valente, un Français devenu roi au pays du manga

Tony Valente ensorcèle les lecteurs depuis 10 ans avec sa série "Radiant"! Un succès immense, et pas seulement en France, même au Japon. Il est actuellement présent à la Japan Expo qui se déroule tout le week-end à Villepinte, en région parisienne. Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de la culture manga et qui attire toujours plus de monde : 250 000 visiteurs sont attendus.