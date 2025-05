TV5 JWPlayer Field Chargement du lecteur...

6 min 17 s

"Tu viens d'où?", un essai sur le métissage de Maïka Sondarjee

Par TV5MONDE Nidhya Paliakara NIDHYA PALIAKARA

Dans sa chronique littéraire, Christian Eboulé nous emmène au Québec, pour parler de l'essai intitulé "Tu viens d'où ? Réflexions sur les métissages et les frontières", signé Maïka Sondarjee, professeure à l'université d'Ottawa et collaboratrice régulière au quotidien Le Devoir et à Radio-Canada.