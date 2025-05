Un voyage sonore panafricain au Musée d'Ethnographie de Genève

"Afrosonica - Paysages sonores", c'est la nouvelle exposition temporaire au Musée d’ethnographie de Genève. Une exposition immersive qui explore le rôle de la musique et du son dans les sociétés africaines et leurs diasporas, orchestrée par les équipes du musée avec un DJ et producteur de musique sud-africain