6 min 5 s

"Une rose seule" qui grandit dans les jardins de Kyoto

Par TV5MONDE Patrice Férus

Dans "Une rose seule", l'écrivaine Muriel Barbery publie l'adaptation de son roman éponyme, avec la mangaka japonaise Kan Takahama. Prolongement coloré et poétique qui montre Kyoto, ses temples et ses jardins, la BD est toujours l'histoire du deuil et de la recherche de Rose sur ses origines. Muriel Barbery est notre invitée.