Voyage : de Paris à Casablanca, en train !

De Romorantin à Fez, un périple que Nassira El Moaddem faisait en voiture avec ses parents chaque été. Et aujourd'hui, c'est en train qu'elle décide de rejoindre le Maroc avec mari et enfants. Un récit de voyage et de souvenirs d'enfance qui est aussi un véritable mine d'idées pour parcourir le monde, lentement.