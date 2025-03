Wael Koudaih : "Je n'avais jamais osé travailler sur Oum Kalthoum"

Wael Koudaih et son groupe Love & Revenge revisitent les morceaux de l'âge d'or de la musique et du cinéma arabe, avec des sonorités électro-orientales. Le spectacle “Agmal layali” sera présenté à Grenoble à l'occasion du festival Détours de Babel le 21 mars 2025, un hommage à Oum Kalthoum rendu possible grâce à l'IA.

Extrait de l'émission #MOE - Maghreb-Orient Express, présentée par Mohamed Kaci, le 14 mars 2025.