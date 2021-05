"Villa Caprice", un avocat et son client au piège de leur puissance

Deux hommes puissants et imbus d'eux-mêmes: servi par Niels Arestrup et Patrick Bruel, "Villa Caprice", en salles mercredi, plonge dans la relation toxique entre un richissime homme d'affaires et son avocat, ténor des barreaux.

Niels Arestrup, est Luc Germon, star des prétoires, spécialiste des plus grandes affaires politico-financières, et retrouve plus de dix ans après ses collaborations avec Jacques Audiard ("De battre mon coeur s'est arrêté", "Un prophète") un nouveau rôle d'homme ombrageux et complexe.

Patrick Bruel, lui, incarne Gilles Fontaine, puissant patron inquiété par la justice pour l'acquisition d'une splendide demeure sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.

Ce n'est pas un procès, la garde à vue ou le combat pour la vérité d'un juge d'instruction que le réalisateur Bernard Stora, auteur de cinq films en une quarantaine d'années, a choisi de filmer, mais la très secrète relation qui se noue entre l'avocat et son client.

Qui dépend de l'autre: l'homme d'affaires volubile, qui risque la prison et remet son destin à son conseil... ou bien l'avocat, qui vit des honoraires qu'on lui verse ?

Entre l'ours mal-léché, Niels Arestrup, et le play-boy, Patrick Bruel, habitué à ce que rien ni personne ne résiste à son carnet de chèques, la rencontre sera rugueuse. Et toute occasion est bonne pour marquer son territoire, de la cuisson d'un rôti à la façon de répondre au juge.

"On ne vous paie pas, on vous achète", lâchera cruellement Gilles Fontaine à Me Germont...

Chaque protagoniste de ce thriller psychologique porte aussi une faille: pour l'avocat c'est la démence de son père (Michel Bouquet), pour le patron la crise avec sa femme (Irène Jacob).

Il faudra attendre le dénouement pour savoir qui manipule qui, et aura, in fine, le dessus.

Le projet est né après le suicide en 2013 de l'un des plus puissants avocats de France, Olivier Metzner, qui a défendu le trader Jérôme Kerviel, le chanteur Bertrand Cantat ou encore l'ex-dictateur panaméen Manuel Noriega.

La journaliste du Monde Pascale Robert-Diard, qui a rédigé sa nécrologie dans le quotidien, a participé à l'écriture du scénario, avec l'idée de décrypter la "puissance" de certains avocats, qui n'est "en partie qu'une illusion".

Participer à l'écriture du film "permettait de pousser la porte" du cabinet, montrer "comment un avocat installe son pouvoir, conduit la stratégie face à quelqu'un qui a l'habitude de tout décider", raconte-t-elle à l'AFP.

"La puissance des clients, eux-même dans des moments très vulnérables, rejaillit sur les avocats, mais on ne connait rien de la vulnérabilité" de ces derniers.