Vin de Bourgogne: des stars d'Hollywood pour pousser les enchères de Beaune

Des stars, dont Jean Reno et Eva Longoria, auront la tâche délicate de pousser dimanche les enchères des vins des Hospices de Beaune (Côte d'Or), moins prometteuses cette année en raison d'un nombre réduit de lots, faible récolte oblige.

L'Américaine connue pour avoir joué dans la série Desperate Housewives, le Français vu dans Le Grand Bleu ou Mission Impossible, mais aussi le Britannique Dominic West, réputé pour son rôle de Charles III dans la série The Crown et la Française Zabou Breitman: quatre comédiens vedettes sont invités à cette 164e édition des plus anciennes enchères caritatives au monde pour une vente de vin.

Rendez-vous annuel du luxe et de la charité, la vente écoule des crus de Bourgogne vendus jusqu'à 800.000 euros le fût, soit près de 2.800 euros la bouteille, au profit de bonnes œuvres.

Les Hospices de Beaune, fondés en 1443, regroupent aujourd'hui quatre hôpitaux publics et cinq Ehpad, couvrant une région de 110.000 habitants. Ils ne reçoivent aucun argent public pour la rénovation de leurs infrastructures, comptant sur les dons attribués depuis des siècles, en majorité sous la forme de vignes, d'où leur surnom d'"hôpital-vigneron".

Aujourd'hui, les Hospices gèrent 60 hectares de vignes, dont certaines des plus prestigieuses au monde.

"L'argent de la vente, c'est vital", souligne auprès de l'AFP le directeur des Hospices, Guillaume Koch. Ca nous permet "une politique volontariste d'investissements", avec, entre autres, la construction d'un nouveau bâtiment hospitalier de 86 millions d'euros ou l'achat d'un robot chirurgical de deux millions.

Outre cette œuvre principale, les enchères réservent une "pièce" (un fût de 228 litres soit 288 bouteilles de 75 cl) à une œuvre caritative autre que les Hospices.

Cette année, cette pièce dite "de charité" est vendue au profit du concept One Health, "une seule santé", une approche de la santé publique englobant l'environnement.

Deux associations soutenant cette notion recevront le fruit de cette adjudication: Global Gift Foundation (GGF), association espagnole d'aide aux enfants vulnérables, représentée à la vente par Jean Reno et Eva Longoria; et Médecins sans Frontières (MSF), dont les ambassadeurs seront Zabou Breitman et Dominic West.

Un "effet Trump"?

L'adjudication de la pièce de charité est traditionnellement le clou des enchères: son record d'adjudication a été établi en 2022 à 810.000 euros.

Les recettes globales de la vente, tous lots confondus, ont culminé en 2022 à 29 millions d'euros. Mais, cette année-là, 802 pièces étaient offertes.

Ce record semble donc aujourd'hui inatteignable: seules 438 pièces, hormis celle de charité, seront proposées à la vente, plus trois feuillettes (demi-fûts), contre 753 l'an dernier.

"La production a été réduite de moitié par rapport à l'habituel en raison des aléas climatiques", le froid et la pluie en particulier, souligne Ludivine Griveau, régisseure du domaine viticole des Hospices, passé en bio pour ce millésime.

"On n'aura bien sûr pas de record global", reconnaît Guillaume Koch. "Mais j'ai un petit espoir qu'on ne soit pas loin" d'établir un nouveau record du prix moyen par pièce vendue. Ce dernier a plus que doublé, de 16.849 euros en 2018 à 35.980 euros en 2022.

La demande pour les bourgognes est "toujours forte", souligne M. Koch. Un dynamisme que ne devrait pas doucher "l'effet Trump", selon lui.

Lors de son premier mandat, le président américain avait porté les taxes sur les importations de vins français à 25%. Réélu, il a menacé de recommencer.

La clientèle privée américaine représente environ un quart du chiffre d'affaires des ventes de vin de Sotheby's dans le monde, tout comme pour la vente de Beaune.

Mais ces enchères sont "particulières", explique à l'AFP Celian Ravel d'Estienne, directeur du département vins de Sotheby's France, leader mondial des enchères de vin, qui gère celles de Beaune.

"À Beaune, les acheteurs n'achètent pas une caisse de six mais une pièce de premiers ou de grands crus" de dizaines voire de centaines de milliers d'euros, souligne-t-il. "Est-ce qu'ajouter 10% de taxe va leur faire peur?".