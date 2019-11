Violences sexuelles: Adèle Haenel conteste l'efficacité de la justice

Une actrice qui sort du silence pour dénoncer des violences sexuelles, mais ne voit pas l'intérêt de porter plainte: avec ses accusations contre le réalisateur Christophe Ruggia, Adèle Haenel conteste l'efficacité de la justice dans ces affaires.

"La justice nous ignore, on ignore la justice." D'une formule lapidaire, la comédienne de 30 ans a expliqué à Mediapart pourquoi elle n'envisage pas de porter plainte contre celui qu'elle accuse d'"attouchements" et de "harcèlement sexuel" entre ses 12 et 15 ans, et avec qui elle a tourné son premier film, "Les Diables".

Déplorant que l'institution "condamne si peu", l'actrice deux fois césarisée a appelé la justice à "se remettre en question pour être représentative de la société".

"Dans l'immense majorité des cas, les plaintes n'aboutissent pas", affirme Caroline De Haas, du collectif féministe #Noustoutes. Face à leur "parcours de combattante", les femmes ont raison de dénoncer un "déni de justice", estime la militante.

Les procédures dans le sillage du mouvement #MeToo attestent de la complexité de ces affaires. Les célébrités Luc Besson, Gérard Depardieu et Philippe Caubère, le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin ou l'entraîneur d'athlétisme Giscard Samba: tous ont vu le parquet classer sans suite les plaintes qui leur imputaient des violences sexuelles.

"Le plus souvent, c'est parole contre parole", explique à l'AFP le procureur de Rodez, Olivier Naboulet. Faits souvent anciens, ayant eu lieu à huis clos, sans trace d'ADN... "Le recueil de la preuve étant difficile, c'est vrai qu'il peut y avoir des résultats insatisfaisants pour les victimes".

Cette réalité se traduit dans les statistiques du ministère de la Justice: en 2016, date des données disponibles les plus récentes, 73% des quelque 33.000 plaintes pour violences sexuelles ont été classés sans suite, essentiellement pour "infraction insuffisamment caractérisée".

- Trois suspects sur dix poursuivis -

Autrement dit, moins de trois suspects sur dix ont été poursuivis. Et dans ces cas-là, les victimes doivent s'armer de patience. Pour les viols, 86% des affaires ont ainsi été confiées à des juges d'instruction. Or qui dit information judiciaire dit procédure dont la durée moyenne avoisine deux ans et demi.

Malgré ces lourdeurs, "la justice est sensibilisée" aux violences sexuelles, estime M. Naboulet, rappelant que les magistrats y sont formés spécifiquement. Selon lui, "il faut sans doute mieux travailler sur le recueil de la parole".

Un constat partagé par Anne-Cécile Mailfert. "Au moment de #MeToo, les associations, les pouvoirs publics ont encouragé les femmes à aller porter plainte, et beaucoup se sont prises un mur", rapporte la présidente de la Fondation des femmes.

Les plaintes ont effectivement bondi en 2018, tant celles pour viols (+17%), que pour agressions sexuelles (+20%). La même année, une étude menée sur 500 femmes victimes de violences a montré les carences des forces de l'ordre: 60% des participantes ont rapporté que policiers et gendarmes avaient refusé de prendre leur plainte, ou tenté de les en décourager.

Pour contrer cette tendance, le gouvernement a lancé début 2019 une plateforme de signalement des violences sexuelles sur Internet: elle a recueilli 4.100 témoignages, dont 1.300 ont débouché sur des signalements transmis aux autorités, selon la Chancellerie.

Un changement de culture reste toutefois nécessaire, selon Anne Bouillon, avocate spécialisée dans les violences sexistes au barreau de Nantes. "On renvoie souvent les femmes à leur responsabilité, lorsqu'on demande +que portiez-vous ce soir-là ?+, ou à une forme de culpabilité: +si vous déposez plainte, il va aller en prison, que va-t-il advenir des enfants?+", regrette-t-elle.

"J'inviterais Adèle Haenel à déposer plainte, même si je partage son constat", plaide-t-elle, car le système judiciaire attend "trop souvent que les femmes portent plainte pour agir".

Dans ce dossier, le parquet de Paris a toutefois ouvert une enquête de sa propre initiative même si la Garde des Sceaux Nicole Belloubet avait estimé "difficile" pour la justice de se saisir des accusations de l'actrice.

Des propos ministériels "incompréhensibles" pour Mme Bouillon qui y voit une forme de résignation. "Nous avons besoin d'avoir des politiques pénales claires et cohérentes, de procureurs volontaires qui donnent des instructions et des objectifs aux enquêteurs."