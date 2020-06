Virus: réouverture du Louvre Abu Dhabi après 100 jours de fermeture

Le Louvre Abu Dhabi a rouvert mercredi, après une fermeture de 100 jours en raison de l'épidémie de Covid-19, accueillant des visiteurs équipés de masques et de gants.

Les habituels plans fournis pour se déplacer dans l'imposant édifice ont été remplacés par une application mobile et des scanners thermiques ont été mis en place. Le service de voiturier n'a pas encore repris.

Chaque visite est limitée à trois heures maximum.

En raison des restrictions encore en vigueur concernant les voyages hors et vers Abou Dhabi, les habitants de l'émirat voisin de Dubaï ne peuvent pas encore s'y rendre.

"Bien sûr, ça a été une période difficile", a indiqué à l'AFP Manuel Rabate, le directeur du musée, reconnaissant que les restrictions encore en place vont forcément limiter le nombre de visiteurs.

"Notre objectif est de nous assurer que tous les visiteurs aient à la fois la meilleure et la plus sûre des expériences", a-t-il dit, ajoutant qu'en ces temps troublés, l'art pouvait aider les gens à trouver "réconfort et apaisement".

Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie, de très nombreux pays ont fermé leurs musées et annulé les événements culturels et sportifs.

Conçu par l'architecte français Jean Nouvel, le Louvre Abu Dhabi a été inauguré en grande pompe fin 2017 par le président français Emmanuel Macron. Il est le fruit d'un accord culturel sans précédent d'une durée de 30 ans entre Paris et Abou Dhabi.

Le musée expose des oeuvres prêtées par des établissements français, ainsi qu'une collection acquise par les autorités d'Abou Dhabi.

Il a accueilli quelque deux millions de visiteurs durant les deux premières années.

A Paris, le Louvre, musée le plus visité au monde, doit rouvrir le 6 juillet avec tout un nouveau dispositif sanitaire.