Visite d'une délégation chinoise de haut niveau aux studios niçois de la Victorine

Une délégation chinoise avec à sa tête le vice-président du comité permanent de l'Assemblée Populaire de Chine Chen Zhu s'est rendue, pour une visite impromptue mardi, aux studios de cinéma centenaires de la Victorine que la ville de Nice cherche à relancer.

Chen Zhu a remémoré avec émotion le premier film franco-chinois "Le cerf-volant du bout du monde", tourné en 1958, pas à la Victorine contrairement à des centaines de chefs d'oeuvre du 7e art, mais à Paris et Pékin.

"Il ne faut pas oublier le passé et en même temps avoir une ouverture sur le futur", a-t-il dit à l'AFP, pour expliquer sa présence dans les studios, alors que le cinéma chinois se heurte à des difficultés ou risques nouveaux aux Etats-Unis.

"A l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de défis, les coproductions franco-chinoises doivent être plus nombreuses et plus importantes pour promouvoir la paix, la protection de l'environnement et les échanges culturels", a ajouté dans un parfait français le haut dirigeant chinois, visiblement intéressé par la visite de l'ancien Hollywood européen.

Les studios de la Victorine n'ont jamais fermé mais vivotent depuis les années 2000.

Ils comptent 6.000 m2 de studios, récemment utilisés pour la série "Riviera", mais il faudrait quelques dizaines de millions d'euros pour financer divers projets de renouveau. Eric Garandeau, ancien patron du Centre national du cinéma (CNC), à la tête du comité de relance, a par exemple évoqué devant M. Chen Zhu la possibilité d'une académie franco-chinoise de scénaristes.

Aux côtés de M. Chen Zhu, figuraient des professionnels de l'audiovisuel, la directrice générale de la chaîne chinoise de langue française CGTN Song Jianing, ou encore le producteur délégué Qi Weili qui vient d'achever un important tournage à Paris pour une sortie en salle en 2020 en Chine, "intéressé par la présence de décors naturels dans la région".

La visite s'est déroulée en marge du 4e Forum culturel franco-chinois à Nice, à l'initiative de la Fondation de l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin.

Présent lundi, le ministre français de la Culture Franck Riester avait lui aussi souligné l'importance des coproductions franco-chinoises, au nombre de 12 depuis 2010 mais "pas assez nombreuses".