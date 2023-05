Vladimir Cosma en concert au Grand Rex

Toutes les générations ont au moins un thème de Vladimir Cosma en tête ! Le compositeur a écrit la musique de plus de 50 ans de cinéma français d'"Alexandre le Bienheureux", en passant par "l'As des As", "la Boum" mais aussi Asterix chex les Bretons. Il dirigera sur scène, dans la grande salle du myhique cinéma parisien le Grand Rex, ses plus grandes musiques de film jouées par un orchestre symphonique.