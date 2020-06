Volcans, glaciers, pêche, foot et littérature: cinq choses à savoir sur l'Islande

De ses glaciers et ses volcans à sa passion des livres et son équipe de foot en passant par son économie de la pêche et du tourisme, voici cinq choses à savoir sur l'Islande qui élit samedi son président.

- Terre de glace...

Arrimée au cercle polaire qui longe sa pointe nord, l'Islande est une grande île d'un peu plus de 100.000 km2 pour seulement 365.000 habitants environ, soit la plus faible densité d'Europe occidentale.

Les glaciers, qui recouvrent 11% de la superficie du pays, font la splendeur de ses paysages. Mais le changement climatique menace: depuis une décennie la masse des trois principaux glaciers islandais recule presque chaque année. En août 2019, l'Islande a dévoilé une plaque à la mémoire de l'Okjökull, premier glacier de l'île à avoir perdu son statut à cause du réchauffement. D'ici à 2200, les glaciologues s'attendent à la disparition des 400 massifs glaciaires.

- ... et terre de feu

Traversé du nord au sud par la dorsale média-atlantique, l'Islande est aussi une zone géologique particulièrement active, avec de fréquents séismes et surtout des volcans actifs - une éruption majeure tous les cinq ans en moyenne. La plus célèbre est sans doute celle de l'Eyjafallajökull en 2010 qui avait paralysé le trafic aérien pendant un mois. La dernière remonte à 2014 quand le réveil du Bardarbunga au sud avait provoqué la plus grande coulée de lave depuis plus de 200 ans. Une éruption pourrait bientôt se produire sur le très actif volcan subglaciaire Grimsvötn, selon les vulcanologues.

- Des Vikings à l'indépendance du Danemark

L'île a été colonisée il y a 1.200 ans par des Vikings. Sa langue est considérée la plus proche du vieux norrois parlé à l'époque. Son Parlement, l'Althing, remonte à une assemblée viking, ce qui lui vaut le titre de plus vieux Parlement du monde. Pendant des siècles, l'Islande est sous la tutelle de l'union de la Norvège et du Danemark, puis du seul Danemark à partir de 1814. Ce n'est qu'en 1944 que l'île obtient son indépendance de facto, le Danemark étant occupé par les Nazis. L'Islande devient une République parlementaire, dont la Consitution est encore en vigueur, avec un président aux pouvoirs réduits et un Premier ministre chef du gouvernement.

- Economie: pêche et tourisme, finis les "sorciers" de la finance

Terre de pêcheurs depuis des siècles, théâtre de la ruée européenne vers la morue à la fin du XIXe siècle, l'Islande tire encore près de 6% de sa richesse nationale de la mer. L'autre poumon de son économique est le tourisme (8% du PIB), avec deux millions de touristes l'an dernier. Pays parmi les plus riches du monde par habitant, l'île a subi de plein fouet la crise financière de 2007-2008, qui a jeté à bas ses banques jusqu'alors florissantes. Fin de règne pour les "sorciers" islandais de la finance et les banques parties à la conquête de l'Europe.

- Champions en foot et en lecture

Des graphomanes: un Islandais sur dix publie un livre au cours de sa vie. Doté de 83 bibliothèques, le pays des sagas, chefs-d'oeuvre de la littérature médiévale, est celui qui publie le plus de nouveaux titres par habitant au monde, derrière le Royaume-Uni, selon l'Association internationale des éditeurs.

Autre "saga", épopée moderne: l'improbable performance de l'équipe nationale de football. Après des décennies de défaites cuisantes, l'Islande a atteint un niveau bien au-delà de sa taille modeste. Après sa belle performance à l'Euro 2016 et sa qualification à son premier Mondial en 2018, l'île peut encore espérer décrocher son ticket pour l'Euro 2021, même si l'apogée semble passée.