"Voyager autrement" au 20e Rendez-vous du carnet de voyage à Clermont-Ferrand

Raisonné et éthique: pour sa 20e édition, le Rendez-vous du Carnet de voyage qui débute ce vendredi à Clermont-Ferrand invite à "voyager autrement".

A l'occasion de cet anniversaire, l'association organisatrice "Il faut aller voir" veut promouvoir à travers ce thème "un voyage différent" qui demande de "prendre son temps" et exige une "curiosité attentive et respectueuse de l'autre".

Le voyageur doit avoir "conscience de sa responsabilité quant à l'impact de sa présence, de son comportement et du récit qu'il fera sur la société visitée".

Plus d'une centaine de carnettistes venus des quatre coins du monde sont attendus jusqu'à dimanche pour faire découvrir leurs impressions de voyage et les récits de leurs rencontres avec d'autres peuples et cultures.

De la peinture à la bande dessinée, de la photo à la vidéo, du carnet traditionnel au carnet numérique ou sonore, tous les genres sont explorés.

Invité d'honneur, l'écrivain Jean-Christophe Rufin exposera ses carnets et participera à des rencontres et séances de dédicaces autour de ses ouvrages et de ses voyages.

Avec l'écrivain turc Nedim Gürsel, il abordera l'idée de "voyager autrement" au cours d'un débat prévu samedi.

Autre invité de marque: le dessinateur chinois Li Kunwu, également journaliste et auteur de nombreux ouvrages.

Les visiteurs pourront découvrir une fresque géante de l'artiste qui s'étire sur près de vingt mètres et représente l'ancienne route du thé et des chevaux, un sentier muletier reliant la Birmanie au Tibet central.

Cinq "influenceurs" présents sur les réseaux sociaux font aussi escale à Clermont.

Et différents ateliers animés par des carnettistes permettront au public de s'initier à la pratique du carnet de voyage.