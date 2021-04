"The Walking Dead": fin d'une saison marquée par la pandémie, l'épilogue de la série approche

La dixième saison de "The Walking Dead" s'achève dimanche, au terme d'un parcours mouvementé de 19 mois marqué par la pandémie qui a changé le cours de la série, avant le grand final de la saison 11.

Un peu plus de dix ans après ses débuts, l'adaptation de la bande-dessinée du même nom n'a pas encore livré tous ses secrets et si le héros Rick Grimes a disparu, Daryl, Carol et Michonne bataillent toujours avec les zombies.

Si elle est loin des audiences de sa grande époque, "TWD" conserve un noyau de fans conséquent et demeure la série la plus regardée sur le câble américain, hors chaînes à option comme HBO.

"Elle est plus pertinente que jamais avec la pandémie", fait valoir à l'AFP Paola Lazaro, nouvelle venue cette saison dans le rôle de Juanita Sanchez, alias Princess. La série "nous apprend comment reconstruire une société après que tout ait été mis par terre".

"The Walking Dead" met en scène les aventures des rares personnes à avoir survécu à une catastrophe déclenchée par un virus transformant les morts en zombies affamés de chair humaine, eux-mêmes contagieux.

La pandémie a pesé sur le tournage, interrompu durant de nombreux mois avant de reprendre pour six épisodes réalisés sous contraintes sanitaires.

Moins de personnages à l'écran, des scènes à deux ou seul plus nombreuses, "j'y vois un côté proche du théâtre", explique Paola Lazaro, qui est aussi dramaturge et a été mise en vedette dans l'un de ces épisodes. "On explore loin dans les personnages et il y a des monologues. (...) C'était un régal pour moi."

Tout comme dans le dernier épisode de la saison 10 avec l'inquiétant Negan, "The Walking Dead", distille aussi des éléments biographiques supplémentaires sur les personnages principaux.

Princess sera-t-elle de la saison 11, attendue plus tard cette année et qui s'étendra jusqu'en 2022? "Je ne sais pas", assure Paola Lazaro. Dans une série qui n'hésite pas à supprimer des personnages clés, les certitudes sont rares. "J'y vais mot après mot, un instant après l'autre."

Même après 2022, les zombies resteront dans les environs, avec un "spin-off" (série dérivée de l'original) centré sur les personnages de Daryl Dixon et Carol Peletier, attendu en 2023. Sans compter les deux déjà à l'écran, "Fear The Walking Dead" et "The Walking Dead: World Beyond".

"Les gens ont grandi avec cette série", dit Paola Lazaro pour expliquer l'attachement des fans, "ils sont tombés amoureux de ces personnages, qui font un peu partie de leur famille maintenant."