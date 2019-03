Warhol en BD et les coiffures de foot aux Rencontres du 9e art d'Aix

De la biographie monstre d'Andy Warhol par le Néerlandais Typex à l'hommage aux coupes de cheveux excentriques des footballeurs, les 16e Rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence, du 6 avril au 25 mai, continuent leur exploration de la bande-dessinée "underground".

Déjà présent à Aix pour son Rembrandt en 2016, Typex revient en vedette pour son "Andy, un conte de faits", oeuvre de 500 pages, cinq ans de travail, exposée façon pop art, avec des grands formats et des inédits.

Pour l'exposition Haircut Football Club, une cinquantaine d'artistes se sont amusés à dessiner des vignettes inspirées de celles des autocollants à collectionner dans des cahiers, des caricatures pour rendre hommage aux coupes de cheveux parfois déjantées des footeux.

Les neuf expositions gratuites des Rencontres du 9e art mettent aussi en valeur l'univers de Mademoiselle Latarte, héroïne de Caroline Sury, une pionnière de l'avant-garde des années 1990, qui traite avec acidité les rapports de couple mais aussi l'art contemporain.

Sury a retravaillé son univers avec des découpages et des volumes pour exposer en trois dimensions la vie de Mlle Latarte et de son homme, Psycojumbo, un... éléphant un peu "bourrin".

Aix expose également le Far-West vu par le dessinateur français Hugues Micol ou les illustrations aux crayons de couleur du jeune graphiste belge Stéphane De Groef.

Comme l'an dernier, pas de week-end d'ouverture, propice à la chasse aux dédicaces d'auteurs pour les collectionneurs, car il a fallu réduire la voilure, faute de subventions.

"On n'a jamais voulu battre des records de fréquentation", explique à l'AFP le directeur d'un festival plutôt "art et essai", Michel Fraisset, "mais l'évènement existe toujours. On a su répondre aux problèmes graves traversés l'année dernière", avec 40.000 visiteurs sur les deux mois d'expositions.

Le rapport Lungheretti sur la BD remis au ministère de la Culture début janvier a salué les festivals de Bastia et d'Aix pour l'originalité de leur programmation et les propositions artistiques faites aux auteurs, souligne le directeur. Il espère néanmoins retrouver un budget pour inviter à nouveau de nombreux auteurs pour le week-end d'ouverture, avec leurs stands de dédicaces.

Rencontres du 9e art, 16e édition, du 16 avril au 25 mai à Aix-en-Provence.