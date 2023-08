Warner retarde plusieurs sorties, dont "Dune 2", à cause de la grève à Hollywood

Les studios Warner Bros Discovery ont décalé la sortie de plusieurs films, dont la suite très attendue de "Dune", à cause du mouvement de grève qui paralyse Hollywood depuis le mois de mai, selon plusieurs sources.

Sur le réseau social X (anciennement Twitter) les comptes dédiés à "Dune: Deuxième partie" et à "Godzilla x Kong: The New Empire" affichaient vendredi matin à la fois ancienne et nouvelle dates de sortie dans les salles obscures.

Les scénaristes sont en grève depuis le mois de mai et ils ont été rejoints en juillet par les acteurs du puissant syndicat SAG-AFTRA.

Les directives du SAG-AFTRA, qui représente 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels du petit et du grand écran, interdisent à tous ses membres de tourner mais aussi de promouvoir leurs productions, en personne ou sur les réseaux sociaux.

Selon le nouveau calendrier communiqué par WBD à l'AFP, le second volet de "Dune" est décalé au 15 mars 2024, au lieu du 3 novembre 2023.

Un décalage qui s'explique surtout par le fait qu'il n'est pas possible d'assurer la promotion sans les acteurs.

Cette adaptation, par Denis Villeneuve du roman de science-fiction culte de Frank Herbert, compte notamment au générique Timothée Chalamet, Zendaya, Austin Butler, Léa Seydoux, Christopher Walken et Florence Pugh.

Il faudra attendre quelques semaines supplémentaires pour découvrir les nouvelles aventures de Godzilla et King Kong, avec une sortie désormais prévue le 12 avril au lieu du 15 mars. Le premier volet est sorti en avril 2021.

Ces deux films sont produits par Warner Bros Pictures et Legendary Entertainment.

Le film d'animation du Japonais Kenji Kamiyama "Le Seigneur des anneaux: la guerre des Rohirrim" ne devrait être visible qu'à partir du 13 décembre 2024 au lieu du 12 avril.

Les premières images du film, qui marquera le retour de la saga sur grand écran dix ans après la fin du "Hobbit", ont été dévoilées au festival international d'Annecy en France. Il est produit par Warner Bros Pictures et New Line Cinema.

Le mouvement social à Hollywood avait déjà entraîné le report de la cérémonie des Emmy Awards, les plus prestigieuses récompenses de la télévision américaine. Elle devait se tenir le 18 septembre, mais est désormais programmée pour mi-janvier.

Il a aussi provoqué l'arrêt de toutes les productions cinématographiques et télévisuelles américaines, à quelques exceptions près, comme les émissions de télé-réalité et les jeux télévisés.