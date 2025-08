Washington ou Houston: où exposer l'emblématique navette spatiale américaine Discovery?

Niché dans un recoin du budget promulgué par Donald Trump en juillet, un article de loi fait polémique aux Etats-Unis: l'emblématique navette spatiale Discovery pourrait quitter son musée près de la capitale fédérale pour le centre spatial de Houston au Texas.

Mais la Smithsonian Institution, administration indépendante qui exploite une vingtaine de musées nationaux et gratuits, principalement à Washington, dont celui de l'Air et de l'Espace, s'oppose dorénavant à ce que le Congrès à courte majorité républicaine s'approprie Discovery.

Véritable patrimoine national, l'engin a fait pendant trois décennies la fierté de l'agence spatiale américaine Nasa et de tout un pays.

"La Smithsonian Institution possède Discovery et a la confiance de l'opinion publique américaine", a affirmé vendredi dans un communiqué transmis à l'AFP le réseau de musées.

"En 2012, la Nasa a transféré +tous les droits, titres et propriété+ de la navette à la Smithsonian", poursuit le texte qui rappelle que Discovery est l'une "des pièces majeures" du musée national de l'Air et de l'Espace, qui se partage entre un établissement au coeur de Washington et un immense hangar à Chantilly, en Virginie, tout près de l'aéroport international Dulles.

Cette polémique survient alors que la Maison Blanche exerce depuis des mois des pressions sur la Smithsonian pour tenter de la reprendre en main.

La présidence a d'abord tenté de renvoyer la directrice de la National Portrait Gallery, avant que Kim Sajet ne démissionne en juin.

En mars, Donald Trump a signé un décret visant à contrôler le contenu des musées accusés de "révisionnisme historique" et d'"endoctrinement idéologique" dans les années 2010, sous les mandats de son prédécesseur Barack Obama.

"Rapporter la navette à la maison"

La tentative pour faire déménager Discovery a débuté en avril par une proposition de loi du sénateur du Texas, John Cornyn, destinée à "rapporter la navette spatiale à la maison".

Mais le texte, bloqué pendant des semaines, a finalement été noyé dans la "grande et belle loi" budgétaire que Donald Trump a promulguée le 4 juillet.

Transporter Discovery coûterait entre 85 millions et 325 millions de dollars selon diverses estimations et le ministre actuel des Transports Sean Duffy, administrateur de la Nasa par intérim, a jusqu'à dimanche pour prendre une décision.

Il y aurait aussi une difficulté technique de taille: les deux Boeing 747 sur lesquels était juchée la navette sont l'un hors service et l'autre au musée.

Nicholas O'Donnell, avocat au cabinet Sullivan & Worcester, dit à l'AFP ne "pas croire que le ministre Duffy ou quiconque au sein du gouvernement fédéral ait plus d'autorité que vous ou moi pour ordonner le déménagement de Discovery".

En outre, pointe aussi auprès de l'AFP l'historien de la conquête spatiale Robert Pearlman, lors du processus de sélection du Texas pour héberger Discovery, "il n'y avait pas beaucoup de soutien à Houston", pourtant siège du Centre spatial Lyndon B. Johnson.

Discovery a cessé de voler en 2011 après 39 missions -- dont le lancement en 1990 du télescope Hubble -- 365 jours dans l'espace et 5.830 rotations autour de la Terre.

Elle a rejoint la Virginie en 2012 et les autres navettes Atlantis, Endeavour et le prototype Enterprise ont été cédées à la Floride, à la Californie et à New York.