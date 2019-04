Wim Wenders sur Notre-Dame: "J'ai pleuré quand j'ai vu la colonne de fumée"

Le cinéaste allemand Wim Wenders, réalisateur d'un documentaire sur le pape François, a raconté à l'AFP "avoir pleuré quand il a vu la colonne de fumée" s'élever de Notre-Dame de Paris lundi, alors qu'il se trouvait dans la capitale française pour présenter une installation au Grand Palais.

"J'ai pleuré quand j'ai vu la colonne de fumée, comme beaucoup de gens, parce qu'on se rend compte comme on est attaché à un bâtiment et à l'idée de paix, de tranquillité et de durée qui y est attachée", a témoigné le cinéaste, né en 1945 dans une famille catholique de Düsseldorf.

"Je suis passé sur la place mille fois", a raconté le réalisateur des "Ailes du désir", qui a séjourné en France alors qu'il était étudiant, en 1966-1967. "J'ai été à l'intérieur des centaines de fois", a-t-il ajouté.

"C'est un lieu qui est là depuis 800 ans. Et quand un lieu est toujours là, et qu'il est aussi un symbole de la paix, quand on le voit en danger, on est quand même vraiment effrayé, parce que ça nous met nous-mêmes en danger".

"Ces lieux ont témoigné de générations et générations. Ce bâtiment a vu mes parents et mes grands-parents, il a vu passer des guerres, des occupations, il a vu toute l'Histoire, donc on a l'impression qu'il est hors de l'Histoire. Et quand il prend feu, on se rend compte qu'il n'est plus hors de l'Histoire", a souligné Wim Wenders, qui présente jusqu'à lundi une installation monumentale au Grand Palais conçue à partir de ses films.