Woody Allen: 50 films et 4 Oscars ternis par des accusations d'agression sexuelle sur sa fille

A 87 ans, le cinéaste Woody Allen a été consacré par quatre Oscars et 50 films, le dernier présenté à la 80e Mostra de Venise, mais cette carrière exceptionnelle est plombée par des accusations d'agressions sexuelle il y a 30 ans sur sa fille adoptive Dylan, qu'il a toujours démenties et pour lesquelles il n'a pas été poursuivi.

La réputation du réalisateur new-yorkais longtemps adulé, surtout en Europe, pour "Annie Hall" (1977), "Manhattan" (1979), "Crimes et délits" (1989), "Match Point" (2005), "Vicky Cristina Barcelona" (2008) ou "Blue Jasmine" (2013) et pour avoir sorti en moyenne un film par an sur un demi-siècle, a fini aujourd'hui d'être torpillée par le monde du cinéma.

En 2021, un documentaire "Allen v. Farrow" avait accablé le metteur en scène américain en mettant en lumière son attirance pour les très jeunes filles et en faisant le lien entre l'agression sexuelle présumée sur Dylan --née en 1985 et qu'il a adoptée avec Mia Farrow-- et la relation de Woody Allen avec une autre fille adoptive de l'actrice, Soon-Yi Previn, devenue par la suite son épouse.

Isolé aux Etats-Unis, apprécié en Europe

Longtemps vénéré pour son humour et ses talents d'artiste et d'intellectuel pour dépeindre les moeurs, l'intimité et les névroses de milieux juifs new-yorkais, Woody Allen est dorénavant complètement isolé aux Etats-Unis.

En Europe, notamment en France, il reste en revanche apprécié par une partie du public et de la critique.

D'ailleurs, son 50e film, "Coup de chance", présenté lundi à Venise, a été tourné à Paris, en français, et met en scène Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud et Niels Schneider.

Dans une interview en 2014 au magazine L'Obs, Woody Allen confiait que "(s)on rêve (était) devenu réalité: devenir européen, ou presque" en tournant et finançant ses films, à partir des années 2000, à Londres, Rome, Barcelone, Paris, jusqu'à être "adopté par l’Europe".

Aux Etats-Unis, le documentaire de 2021 "Allen v. Farrow" montre comment Woody Allen a longtemps bénéficié du soutien indéfectible du milieu du cinéma, malgré les accusations de sa fille, alors que Mia Farrow se disait rejetée par Hollywood.

Mais à partir de 2017, grâce à une tribune de Dylan Farrow et du soutien de son frère Ronan Farrow, avocat, journaliste et l'un des premiers à révéler le scandale Weinstein qui lance la vague #MeToo, le cinéaste se retrouve ostracisé.

Quatre Oscars

Né le 1er décembre 1935 dans le Bronx dans une famille d'immigrés juifs européens, Allan Konigsberg, de son vrai nom, grandit à Brooklyn reclus dans sa chambre à faire des tours de magie et à jouer de la clarinette.

Il s'inspire du nom du clarinettiste Woody Herman pour adopter le nom d'artiste Woody Allen.

Après avoir abandonné ses études, il écrit des blagues et des gags pour des comédiens des années 1950 au théâtre et à la télé, avant de faire du stand-up. A partir du milieu des années 1960, il se lance dans l'écriture de scénarios de films.

Cinquante ans plus tard, en 2014, il expliquait à L'Obs: "A mes débuts, je rêvais d'être Godard, Fellini, Truffaut ou Resnais! Avec Bergman et Antonioni, ce sont les cinéastes qui m'ont donné envie de faire ce métier. Je fais partie d’une génération de réalisateurs qui n'avaient pas les yeux tournés vers Hollywood. Nous voulions être Européens!".

Comme acteur, scénariste, et réalisateur, Woody Allen a remporté quatre Oscars -- dont trois pour "Hannah et ses soeurs" (1986) -- et a reçu 20 autres nominations.

Enfants adoptés

Compagnon de Diane Keaton dans les années 1970, il l'a fait jouer dans huit films dont "Annie Hall" et "Manhattan". Ils sont réputés être toujours amis.

Woody Allen et Mia Farrow ont vécu 12 ans en couple et elle a joué dans 13 de ses films. Jusqu'à l'explosion de leur relation en 1992, lorsque Mia Farrow découvre des photos de sa fille Soon-Yi, nue.

La jeune femme d'origine sud-coréenne a alors 21 ans. Elle avait été adoptée par Mia Farrow lors de son mariage au chef d'orchestre américain André Previn (mort en 2019), avec lequel elle a eu sept enfants (trois biologiques et quatre adoptés).

Woody Allen et Soon-Yi Previn se sont mariés en 1997, ont adopté deux enfants et sont toujours ensemble.

C'est au coeur de batailles en justice entre les clans Allen et Farrow que Dylan a accusé Woody Allen d'attouchements sexuels, le 4 août 1992, lorsqu'elle avait sept ans.

La justice avait rejeté finalement ces allégations tout en pointant la "conduite extrêmement inappropriée" de Woody Allen, un homme "pas digne de confiance" et "insensible".

