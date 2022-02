Xavier Giannoli, l'illusionniste

Xavier Giannoli, lauréat vendredi du César du meilleur film pour les "Illusions perdues", adaptation du grand roman d'Honoré de Balzac, est devenu au fil de sa filmographie un cinéaste de l'illusion.

Depuis "Quand j'étais chanteur" (2006) en passant par "A l'origine" (2009), "Marguerite" (2015) ou encore "L'Apparition" (2018), ce réalisateur littéraire et réfléchi explore les mécanismes de l'imposture et des croyances.

En réalité, la plupart de ses films, bien que tous singuliers, auraient pu s'intituler "Les Illusions perdues", titre de son huitième long-métrage.

Cette adaptation du roman éponyme de Balzac qui l'habite depuis ses 19 ans, partait en favori des César 2022, avec 15 nominations. Son film a finalement reçu sept statuettes.

Son héros, Lucien de Rubempré, est un petit poète d'Angoulême monté à Paris pour chercher la gloire mais rapidement, il devient un journaliste désabusé évoluant dans un monde de la presse vérolé par les mensonges et les faux semblants.

En épilogue, Xavier Giannoli a épinglé cette phrase tirée de la correspondance de Balzac: "Je pense à ceux qui doivent trouver en eux quelque chose après le désenchantement".

"Cette phrase me hante et me bouleverse", confiait-il au Figaro. "J'ai l'impression qu'elle résume l'histoire de nos vies".

Ainsi, Rubempré pourrait bien être le frère d'Alain, le chanteur de bal vieillissant incarné par Gérard Depardieu dans "Quand j'étais chanteur"; ou bien le frère de Philippe, l'escroc imposteur interprété par François Cluzet dans "A l'origine"; le frère de la cantatrice à la voix de crécelle incarnée par Catherine Frot dans "Marguerite" ou encore le frère d'Anna, la jeune fille qui a vu la Vierge dans "L'Apparition".

"Cette histoire de croyances est liée à mon éducation très progressiste et en même temps chrétienne", expliquait le réalisateur sur France Inter. "Tous mes personnages ont un désir d'élévation, de beauté mais ils sont dans le même temps cloués au sol par leur condition d'êtres humains, leurs corps (...) le monde comme il va".

- "Désir de vérité humaine" -

"Chrétien tumultueux", Xavier Giannoli est né dans une famille bourgeoise: il est le fils de Paul Giannoli - journaliste qui dirigea notamment le JDD et Télé Star - et le petit-fils de Roger Frey, ministre de l'Intérieur de De Gaulle.

Ancien enfant de choeur, c'est grâce au chanteur Christophe, le voisin de l'appartement familial du boulevard Flandrin, qu'il découvre le cinéma.

"Chez lui, j'entrais dans un univers magique et transgressif, de juke-boxes et de pellicules, dans un décor de canapés noirs et de lampes. On ne savait jamais si c'était le jour ou la nuit".

Après le bac, il s'inscrit en lettres à La Sorbonne car la fac "était entourée de cinémas", puis ce passionné de Maurice Pialat réalise des courts métrages avec des chutes de pellicules. Jusqu'à obtenir la Palme d'Or avec "L'Interview".

Hasard de la vie, c'est son autre maître Martin Scorsese qui lui remet cette distinction en 1998.

Avec peu d'argent, il monte son premier long métrage en 2003, "Les corps impatients", histoire d'amour et de mort où Laura Smet incarne sa compagne d'alors, enlevée à 20 ans par un cancer. "Pendant les dix années qui ont suivi, ma vie s'est organisée autour de ce drame".

En 2005, "Une aventure" fait un four. Il rebondit un an après avec "Quand j'étais chanteur". Son oeuvre dès lors devient celle d'"un cinéaste habité par un désir de vérité humaine", expliquait-il dans les notes d'intention de "L'Apparition".

"Le cinéma, c'est l'art de l'illusion par excellence", reconnaissait-il récemment. En même temps, je crois que le romanesque et l'illusion nous enseignent sur la réalité au moins autant qu'une enquête. On approche sûrement plus la complexité de la vie par l'illusion romanesque ou cinématographique".