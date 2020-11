Youtube, le CNC et Arte s'allient pour promouvoir la culture en ligne

Youtube, le CNC et Arte ont dévoilé mardi un partenariat "inédit" destiné à promouvoir les contenus culturels et éducatifs en ligne de youtubeurs mais aussi de musées et autres institutions, notamment via un fond de 1 million d'euros d'aides.

Baptisée "Savoirs & cultures", cette alliance vise à "soutenir et faire rayonner la culture française" sur internet en s'appuyant sur "trois piliers", a expliqué lors d'une visioconférence la directrice générale de Youtube France, Justine Ryst.

Le premier consiste en un "portail dédié", accessible à l'adresse Youtube.com/learning et où sont hébergées des playlists de "vidéos culturelles" ou de "vulgarisation scientifique", issues d'horizons divers et sélectionnées par Arte, a précisé le directeur du développement numérique de la chaîne franco-allemande, Gilles Freissinier.

"Géopolitique, histoire, littérature, philosophie, factchecking"... Les thématiques sont variées et leurs illustrations régulièrement mises à jour, a-t-il précisé.

Viennent ensuite les financements : un fond de 1 million d'euros, abondé à hauteur de 800.000 euros par Youtube, de 200.000 par le CNC (centre national du cinéma et de l'image animée), viendra soutenir plus de "50 projets", les deux organismes s'engageant à favoriser "une grande diversité" et les "collaborations entre institutions et créateurs", selon leur communiqué.

Dans un premier temps, 200.000 euros seront consacrés à l'aide "à l'écriture via des résidences de création", a détaillé Julien Neutres, directeur de la création, des territoires et des publics au CNC.

Quelque 500.000 euros seront en outre alloués à la production, à l'issue d'appels à projets, les 300.000 euros restants devant être distribués l'année prochaine, "dans une répartition à finaliser entre résidences et appels à projets", précise-t-on chez Youtube.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan de relance, qui prévoit l'affectation de 165 millions d'euros au CNC, a souligné M. Neutres.

Enfin, le partenariat comprend un troisième volet consacré à la formation d'acteurs culturels désireux d'améliorer leur présence et leur visibilité sur Youtube, choisis "pour la richesse de leur offre".

Une dizaine de formations sur 12 mois vont ainsi être proposées à 11 institutions culturelles, parmi lesquelles le Louvre, l'Opéra de Paris ou le Château de Versailles, et 25 youtubeurs spécialisés dans la transmission du savoir, les "Edutubeurs", comme Cyrus North, "C'est une autre histoire", "Les bons profs"...

Stratégies de contenus, production de contenus Live, sources de financement ou encore gestion des droits figurent au programme.

ac/rh/pb

GOOGLE