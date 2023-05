DIRECT - Ukraine : plusieurs missiles interceptés à Kiev, la Russie célèbre le "Jour de la Victoire"

05H57 TU. Plusieurs missile lancés à travers l'Ukraine cette nuit

Dans leur point quotidien publié sur les réseaux sociaux, les forces armées ukrainiennes ont indiqué que 25 missiles avaient été lancés par la Russie à travers l'Ukraine pendant la nuit. 23 ont été abattus.

05H26 TU. Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev pour marquer la Journée de l'Europe

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen est arrivée mardi à Kiev pour marquer la Journée de l'Europe et afficher son soutien à l'Ukraine face à l'offensive russe, le jour où Moscou commémore la victoire sur l'Allemagne nazie.

Ursula von der Leyen est arrivée à Kiev dans un train de nuit en provenance de Pologne pour rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky et travailler sur la demande ukrainienne d'adhésion à l'Union européenne, selon le pool de presse qui l'accompagnait. Peu avant son arrivée, des sirènes anti-aériennes ont retenti pendant deux heures à Kiev.

"Ma présence à Kiev aujourd'hui, le 9 mai, est symbolique, mais c'est aussi le signe d'une réalité cruciale et très pratique : l'UE travaille main dans la main avec l'Ukraine sur de nombreux dossiers."

"Je salue vivement la décision du président Zelensky de faire du 9 mai la Journée de l'Europe. L'Ukraine fait partie de notre famille européenne", a-t-elle déclaré au pool de presse dans son train pour Kiev.

Une "Journée de l'Europe" célébrée tous les 9 mai Le président ukrainien a signé lundi un décret pour que le 9 mai soit célébré dans son pays en tant que Journée de l'Europe, comme c'est le cas à Bruxelles. Il a ainsi renoncé à toute commémoration de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai comme dans la tradition soviétique célébrée en Russie qui organise ce jour une grande parade militaire sur la place Rouge.

04H25 TU. L'ambassadrice des États-Unis en condamne l'attaque de ce mardi matin

L'ambassadrice des États-Unis en Ukraine, Bridget Brink, a condamné ce mardi 9 mai, l'attaque de ce matin. Elle déclare dans un tweet : "L'Ukraine, l'Europe et les États-Unis ont commémoré la victoire sur la tyrannie hier. La Russie marque le 9 mai avec plus de missiles et de drones lancés vers les villes ukrainiennes et les civils endormis".

04H05 TU. La Russie commémore la victoire sur l'Allemagne nazie dans l'ombre des revers en Ukraine

Après 15 mois d'offensive en Ukraine, l'armée russe apparaît affaiblie par les pertes, les revers et les tensions entre l'état-major et les paramilitaires de Wagner. Elle reste enlisée dans son combat pour la prise de la ville de Bakhmout, épicentre des combats de l'est depuis des mois.

Le président Vladimir Poutine, qui est attendu avec un discours devant des milliers de soldats au garde-à-vous sur la place Rouge, est lui isolé, honni des Occidentaux et visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. A ses côtés, six dirigeants issus d'ex-républiques soviétiques.

Ils assisteront à la parade avant de déposer ensemble des fleurs sur la tombe du soldat inconnu.

Les commémorations se dérouleront aussi sous protection renforcée du fait de la multiplication des attaques en territoire russe attribuées à Kiev par Moscou. Elles se produisent alors qu'une vaste contre-offensive ukrainienne semble de plus en plus imminente voire est peut-être déjà en cours.

02H31 TU. Des explosions entendues à Kiev

Comme le rapporte un journaliste relayé par The Kyiv Independent, "quelques fortes explosions ont retenti à Kiev dans les premières heures du 9 mai".

21H22 TU. Les prix Pulitzer récompensent la presse américaine pour sa couverture de l'Ukraine

Le journal New York Times et l'agence de presse Associated Press ont été distingués lundi 8 mai pour leur travail sur la guerre en Ukraine par les prix Pulitzer, les récompenses les plus prestigieuses de la presse américaine.

L'un des plus importants médias du monde, le New York Times (NYT) et ses journalistes, ont remporté le Pulitzer du "reportage international" pour leur "couverture inébranlable de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, notamment une enquête de huit mois sur les morts ukrainiens de Boutcha et sur l'unité russe responsable de ces tueries", a annoncé dans un message vidéo Marjorie Miller, administratrice des Pulitzer.

21H22 TU. Des combats "féroces" se poursuivent à Bakhmout, selon le groupe Wagner

Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a déclaré lundi 8 mai que des combats "féroces" se poursuivaient à Bakhmout dans l'est de l'Ukraine, indiquant que ses troupes recevaient davantage de munitions après avoir menacé de se retirer.

Evguéni Prigojine, en conflit ouvert depuis des mois avec la hiérarchie militaire russe, avait promis vendredi de retirer ses combattants, en première ligne dans cette ville ukrainienne que les forces russes assaillent depuis août dernier, s'il ne recevaient pas plus de munitions de la part de l'armée.

Il avait ensuite annoncé dimanche avoir reçu "la promesse" que ses hommes seraient approvisionnés.