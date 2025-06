Au moins 22 Palestiniens ont été tués et plus de 120 autres, dont des enfants, blessés par "des tirs depuis des véhicules israéliens vers des milliers de citoyens qui se dirigeaient tôt dimanche matin vers le site d'aide américaine à l'ouest de Rafah", dans le sud de la bande de Gaza, a indiqué la Défense civile.

Des Palestiniens transportent des boîtes et des sacs contenant de la nourriture et des paquets d'aide humanitaire livrés par la Fondation humanitaire de Gaza. AP Photo / Abdel Kareem Hana

"Il y avait beaucoup de monde, c'était le chaos, les cris et la bousculade", et "l'armée a tiré depuis des drones et des chars", relate à l'AFP, Abdallah Barbakh, 58 ans, qui dit s'être rendu dans ce centre de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une société privée soutenue par Israël et les États-Unis.

Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne a dit examiner les faits rapportés par la Défense civile.