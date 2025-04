La Défense civile dans la bande de Gaza a fait état d'au moins 44 personnes tuées dans de nouveaux bombardements aériens israéliens depuis dimanche à l'aube. 21 d'entre elles ont été tuées à Khan Younès dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole, Mahmoud Bassal.

Israël a intensifié ses bombardements meurtriers et ses opérations au sol depuis que son armée a repris le 18 mars l'offensive dans la bande de Gaza, après deux mois de trêve et des tractations infructueuses sur la façon de la prolonger.

Une journaliste, Islam Maqdad, a été tuée avec son fils, Adam, dans la nuit.



« Ce qui me fait le plus peur, c'est le souvenir de ma mort lors d'une attaque ennemie comme un chiffre, a-t-elle publié sur Instagram avant sa mort. Je ne suis pas une fille ordinaire, ni un numéro. Il m'a fallu 29 ans pour devenir qui je suis. J'ai une maison, des enfants, une famille, des amis, des souvenirs et beaucoup de douleur. »

L'une des frappes a aussi tué six Palestiniens dans le quartier d'Al-Touffah à Gaza-ville (nord), où un groupe de personnes s'était rassemblé près d'une boulangerie, a indiqué Mahmoud Bassal. Trois enfants figurent parmi les morts, a-t-il précisé.

Un bombardement a visé la maison de la famille Abou Issa à Deir al-Balah (centre) qui a été détruite. "Aucune personne recherchée ne se trouvait là. Les hommes étaient tous à la mosquée", a dit Mohammad al-Azaizeh, un habitant.