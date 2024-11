La Corée du Nord a envoyé à la Russie de nouvelles cargaisons de systèmes d'artillerie et de lance-roquettes pour soutenir son effort de guerre en Ukraine, affirme un parlementaire sud-coréen.

Le Service national de renseignement de la Corée du Sud (SNR) "confirme que le Nord avait envoyé des pièces d'artillerie automotrices de 170 mm et des lance-roquettes de 240 mm à longue portée", déclare après un briefing du SNR Lee Seong-kweun, membre d'une commission parlementaire dédiée au renseignement.

La Corée du Nord a également déployé du personnel pour s'occuper de la maintenance de ces armes qui ne font pas partie de l'arsenal conventionnel russe, ajoute-t-il, sans donner plus de détails. Séoul accuse Pyongyang de fournir des armes et plus récemment des milliers de soldats à son allié, en plein cycle de renforcement de leurs liens.