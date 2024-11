Direct démarré le 2 novembre à 05H00 TU

Direct 52 personnes tuées dans l'est du Liban par des frappes israéliennes

L'aviation israélienne a mené à l'aube au moins dix frappes sur la banlieue sud de Beyrouth, qui ont provoqué de fortes explosions et transformé des immeubles entiers en amas de gravats et de cendres fumantes. Le ministère libanais de la Santé a par ailleurs annoncé la mort de 52 personnes dans d'autres frappes israéliennes dans l'est du pays.

Les horaires sont donnés en Temps universel (TU).