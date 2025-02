Gaza : Le roi Abdallah II de Jordanie rappelle sa "ferme opposition" au plan de Donald Trump pour Gaza

Donald Trump juge qu'il serait "bien mieux et plus majestueux" de déplacer les Palestiniens de Gaza, a dit sa porte-parole mercredi, peu avant que le président américain ne diffuse une étonnante vidéo dans laquelle il fait l'éloge du roi de Jordanie.

Abdallah II, qui a été reçu mardi à la Maison-Blanche, "préférerait que les Palestiniens (de Gaza) restent sur place", a noté Karoline Leavitt, "mais le président pense qu'il serait bien mieux et plus majestueux que ces Palestiniens puissent être déplacés vers des zones plus sûres".

Un message surprenant à la Jordanie

La Maison-Blanche a ensuite diffusé une vidéo dans laquelle Donald Trump, assis à sa table de travail dans le Bureau ovale, s'adresse directement aux Jordaniens : "vous êtes un peuple vraiment, vraiment fantastique", et "vous avez un roi qui est un homme formidable."

"Vous avez de la chance de l'avoir", insiste-t-il, avant de conclure : "Que Dieu vous bénisse, (...) vous avez un grand roi."

L'entrevue la veille entre le président américain et le souverain jordanien s'est déroulée de manière en apparence très courtoise, Donald Trump applaudissant en particulier une proposition d'Abdallah II d'accueillir 2 000 enfants malades de Gaza.

Un refus clair des pays arabes

Mais elle n'a pas résolu les divergences de fond. Le roi, s'il n'a pas exprimé son désaccord devant les journalistes dans le Bureau ovale, a indiqué après la réunion, sur X, qu'il avait réaffirmé sa "ferme opposition" au déplacement de la population du territoire palestinien.

Les pays arabes, dans une rare unité, ont affiché leur hostilité au projet du président américain de déplacer les Palestiniens de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie.

L'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar déploient d'intenses efforts diplomatiques pour tenter de le bloquer.

Trump défend son projet de transformation de Gaza

Au cours des deux dernières semaines, Donald Trump a insisté sur sa proposition de "nettoyer" simplement Gaza, pour en faire une vaste zone de développement balnéaire dont les États-Unis seraient "propriétaires", tandis que les plus de deux millions d'habitants du territoire palestinien seraient déplacés sans droit de retour.