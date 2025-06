La Défense civile de Gaza a fait état de 27 personnes tuées mardi par des tirs israéliens près d'un centre d'aide humanitaire dans le sud du territoire palestinien, l'armée indiquant avoir ouvert le feu en direction de "suspects".

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Türk, a dénoncé des "crimes de guerre", deux jours après un drame similaire au même endroit, au cours duquel 31 personnes ont été tuées selon les secours.

Outre les 27 morts à Rafah, la Défense civile a indiqué que 19 Palestiniens avaient été tués mardi dans l'offensive israélienne dans la bande de Gaza dévastée, où les quelque 2,4 millions d'habitants assiégés par Israël sont affamés selon l'ONU.

Le gouvernement de Benjamin Netanyahu fait face à une pression internationale croissante pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023 contre Israël.

A l'aube, "27 personnes ont été tuées et plus de 90 blessées lors du massacre de civils qui attendaient l'aide américaine dans la zone d'Al-Alam à Rafah", a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

"Les forces d'occupation israéliennes ont ouvert le feu à l'aide de chars et de drones sur des milliers de civils qui s'étaient rassemblés près du rond-point", a-t-il dit.

Le rond-point est situé à environ un kilomètre d'un centre d'aide géré par la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), une organisation au financement opaque soutenue par les Etats-Unis et Israël.

La GHF a débuté ses opérations il y a un peu plus d'une semaine après qu'Israël a laissé passer une aide humanitaire limitée à Gaza, interdite totalement pendant plus de deux mois. L'ONU refuse de travailler avec cette organisation en raison de préoccupations concernant ses procédés et sa neutralité.