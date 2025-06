Soixante-dix-huit personnes ont été tuées et plus de 320 blessées, dont une "large majorité de civils", dans les frappes israéliennes en Iran, a assuré vendredi l'ambassadeur iranien à l'ONU.

"Nous condamnons fermement et sans équivoque ces attaques barbares et criminelles. Une série d'assassinats ciblés contre des hauts responsables militaires, des scientifiques nucléaires et des civils innocents. Jusqu'à maintenant, 78 personnes, dont des hauts responsables militaires, sont devenues des martyrs et plus de 320 autres ont été blessées, une large majorité étant des civils, dont des femmes et des enfants", a déclaré Amir Saeid Iravani lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité.